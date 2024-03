SIX-Handel: SPI mittags in Grün

Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitag.

Am Freitag erhöht sich der SPI um 12:06 Uhr via SIX um 0,36 Prozent auf 14.910,60 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,954 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,373 Prozent höher bei 14.913,12 Punkten, nach 14.857,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14.881,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.934,49 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 0,459 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, betrug der SPI-Kurs 14.650,45 Punkte. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 01.12.2023, den Wert von 14.261,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, wurde der SPI auf 14.265,11 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 2,34 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 15.005,61 Punkte. 14.455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 17,84 Prozent auf 10,90 CHF), Clariant (+ 4,48 Prozent auf 11,43 CHF), Kinarus (+ 4,17) Prozent auf 0,01 CHF), Meyer Burger (+ 2,71 Prozent auf 0,07 CHF) und Edisun Power Europe (+ 2,46 Prozent auf 104,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Arundel (-21,05 Prozent auf 0,15 CHF), Kühne + Nagel International (-12,97 Prozent auf 259,00 CHF), Idorsia (-10,39 Prozent auf 2,00 CHF), Spexis (-10,30 Prozent auf 0,15 CHF) und Relief Therapeutics (-7,24 Prozent auf 1,41 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13.765.675 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,498 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die Orascom Development-Aktie weist mit 4,69 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index verzeichnet die mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

