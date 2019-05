Für dieses Startup zahlte Amazon eine Milliarde US-Dollar

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.720,00 EUR

Für Jamie Siminoff, dem Gründer von Ring, einer intelligenten Türklingel mit integrierter Videokamera, hat sich die lange Suche nach den richtigen Investoren in jedem Fall gelohnt. Im Jahr 2013 bewertet Siminoff seine Firma, in der US-Startup-Show Shark Tank, noch mit einem Wert von sieben Millionen US-Dollar. Nun, rund fünf Jahre nach seinem Pitch vor Kevin O'Leary, Mark Cuban und Co., übernahm der Online-Riese Amazon sein Geschäft für eine Milliarde US-Dollar.

Smart-Home-Schutz fürs Eigenheim

Das für Haussicherheitstechnik bekannte Unternehmen Ring ist ein Hersteller von smarten Videokameras und intelligenten Türklingeln. Die in Santa Monica ansässige Firma vertreibt diese sogenannten Video-Doorbells nun schon in der vierten Generation. Diese fernüberwachten Türklingeln ermöglichen es dem Hausbesitzer, über sein Smartphone oder sein Tablet eine Videoverbindung zwischen seinem Endgerät und dem Besucher vor der Tür herzustellen. Des Weiteren hat das Unternehmen seit 2017 zwei Sicherheitskameras im Sortiment, diese sogenannten Spotlight Cams sollen Hauseigentümer vor Einbrechern schützen.

Die große Mehrheit der Startups scheitert

Eine Studie des Forschungsunternehmens CB Insights, welche zwischen 2008 und 2010 mehr als 1.100 Technologieunternehmen und deren Finanzierungsrunden analysiert hat, kam zu dem Ergebnis, dass fast 67 Prozent der Startups kein Risikokapital bekommen und auch keinen gesamten Firmenverkauf zustande bringen. Für Siminoff liegt das Geheimnis, welches sein Unternehmen nicht bei den 67 Prozent landen ließ, darin, dass er mit Ring ein langfristiges Problem aufgegriffen hat, anstatt auf eine boomende Technologie oder einen speziellen Trend zu setzen.

Nur langfristige Problemlösungen bringen den Erfolg

"Der Grund, warum Amazon Ring gekauft hat, ist, weil es nicht als Unternehmen zum Verkauf gebaut wurde", so Siminoff. "Ich denke, was die Leute manchmal vergessen, wenn sie ein Startup gründen, ist, dass sie sich auf eine Technologie konzentrieren, die sehr kurzfristig ist. Ich versuche immer, jedem zu sagen, mit dem ich spreche: Finden Sie langfristige Probleme, die Sie zu lösen versuchen", so der Gründer in Bezug auf die Entstehung seiner Idee für die smarte Türklingel.

"Egal wie sich die Technologie verändert, Sie werden einfach weiter an diesem Problem arbeiten […] Und so bauen Sie ein langfristiges Geschäft aus", so der Ring-Gründer.

"Du musst einfach weitermachen"

"Wenn Sie im Geschäft sein wollen, ein eigenes Unternehmen haben und auf diese Weise erfolgreich sein möchten, begrüßen Sie es, wenn Sie einmal versagen", so Siminoff kürzlich in einem Interview mit Business Insider. "Du wirst von vielen Dingen getroffen werden. Du musst einfach weitermachen und es tun", so Siminoff weiter. Nach dem enttäuschenden Auftritt bei Shark Tank einfach weiterzumachen, war auch für Jamie Siminoff die richtige Entscheidung. Denn aus seinem ursprünglichen Ziel, lediglich eine Finanzierung in Höhe von 700.000 US-Dollar zu bekommen, wurde ein Milliarden-Scheck von Amazon.



Pierre Bonnet / finanzen.net

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com