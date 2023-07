SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Sika abgeworfen

Investmentbeispiel

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sika-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel

Vor 5 Jahren wurde die Sika-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 137,80 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Sika-Aktie investiert hat, hat nun 0,726 Anteile im Depot. Die gehaltenen Sika-Anteile wären am 13.07.2023 179,39 CHF wert, da der Schlussstand 247,20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,39 Prozent gesteigert.

Der Sika-Wert an der Börse wurde auf 39,13 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net