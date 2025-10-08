Snap Aktie News: Snap am Nachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 8,19 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 8,19 USD zu. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 8,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,16 USD. Bisher wurden heute 704.593 Snap-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,28 USD) erklomm das Papier am 11.01.2025. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 38,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,91 USD am 03.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,15 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,415 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

