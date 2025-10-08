DAX24.615 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.934 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,92 +0,3%Gold4.045 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX kurz vor neuem Rekord - über 24.600 Punkten -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit
Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job. Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktienkurs im Fokus

Snap Aktie News: Snap am Nachmittag gesucht

08.10.25 16:10 Uhr
Snap Aktie News: Snap am Nachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 8,19 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
7,03 EUR 0,03 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 8,19 USD zu. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 8,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,16 USD. Bisher wurden heute 704.593 Snap-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,28 USD) erklomm das Papier am 11.01.2025. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 38,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,91 USD am 03.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,15 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,415 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher

Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

In eigener Sache

Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Carl Court/Getty Images

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen