DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Notierung im Fokus

Snap Aktie News: Snap verteuert sich am Mittwochabend

08.10.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Snap. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 8,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
7,03 EUR 0,03 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 8,30 USD nach oben. Bei 8,34 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.817.106 Snap-Aktien.

Am 11.01.2025 markierte das Papier bei 13,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 60,10 Prozent wieder erreichen. Bei 6,91 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,70 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD gegenüber -0,15 USD im Vorjahresquartal verkündet. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,415 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
