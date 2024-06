Snap Aktie News: Snap büßt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 15,14 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 15,14 USD ab. Die Snap-Aktie sank bis auf 15,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,17 USD. Zuletzt wechselten via New York 308.253 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,89 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,16 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,28 USD am 27.09.2023. Abschläge von 45,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Snap ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,85 Prozent auf 1,19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988,61 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.07.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,508 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie schießt nach oben: Snap schafft es in die Gewinnzone

Ausblick: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nach fulminantem Börsengang: So schätzen Analysten die Reddit-Aktie ein