Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 7,45 USD.

Das Papier von Snap legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 7,45 USD. Die Snap-Aktie legte bis auf 7,51 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 7,34 USD. Zuletzt wurden via New York 1.026.805 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 78,37 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Abschläge von 7,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,24 Mrd. USD eingefahren.

Snap wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,413 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

