Snap Aktie News: Snap am Montagabend mit Aufschlag

So entwickelt sich Snap

15.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Snap gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 7,42 USD.

Snap Inc. (Snapchat)
6,34 EUR 0,20 EUR 3,29%
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 7,42 USD zu. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,64 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,34 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.266.037 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,28 USD erreichte der Titel am 11.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,10 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 6,81 Prozent wieder erreichen.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Snap ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,413 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

