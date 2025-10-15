Snap Aktie News: Snap gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Kurs der Snap

Die Aktie von Snap zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 8,02 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 8,02 USD. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 8,09 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 8,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 464.487 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,59 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,91 USD ab. Abschläge von 13,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Snap veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Snap die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,414 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher