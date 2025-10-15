Snap Aktie News: Snap am Abend mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 7,84 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 7,84 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 7,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,00 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.576.422 Stück gehandelt.

Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 69,50 Prozent wieder erreichen. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 13,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 05.08.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,15 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 27.10.2026 wird Snap schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,414 USD je Snap-Aktie.

