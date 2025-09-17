Snap Aktie News: Snap steigt am Donnerstagnachmittag stark

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snap zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,2 Prozent auf 8,41 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 8,41 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 8,46 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,16 USD. Zuletzt wurden via New York 3.398.246 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 58,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Abschläge von 17,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 05.08.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,413 USD je Aktie aus.

