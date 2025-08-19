Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 7,06 USD ab.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 7,06 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 7,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,14 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 716.074 Snap-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 46,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,06 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.
Snap veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,15 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,34 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,416 USD je Snap-Aktie belaufen.
