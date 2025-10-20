Snap Aktie News: Snap am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 7,77 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 7,77 USD. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 7,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 492.475 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,02 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 05.08.2025 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1,24 Mrd. USD umsetzen können.

Snap wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,415 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

