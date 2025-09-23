DAX23.706 +0,4%ESt505.477 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.345 +0,1%Nas22.585 +0,1%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,54 +1,1%Gold3.756 -0,2%
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben
Kursentwicklung im Fokus

24.09.25 16:09 Uhr
Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag verlustreich

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 8,14 USD abwärts.

Das Papier von Snap befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,4 Prozent auf 8,14 USD ab. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 8,14 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,50 USD. Zuletzt wurden via New York 1.550.032 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 63,25 Prozent Luft nach oben. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 6,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 15,06 Prozent wieder erreichen.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Snap gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent auf 1,34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,413 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

