Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Donnerstagabend fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snap. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 7,08 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 7,08 USD. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,14 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 7,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.570.759 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,28 USD. Dieser Kurs wurde am 11.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 87,54 Prozent. Am 27.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 6,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 1,43 Prozent sinken.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,34 Mrd. USD gegenüber 1,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,414 USD je Snap-Aktie belaufen.

