Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street sinkt -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Snap Aktie News: Snap am Donnerstagabend mit Kurseinbußen

09.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 8,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
7,11 EUR 0,07 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snap-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 8,35 USD abwärts. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,23 USD nach. Bei 8,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 2.967.215 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 59,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,91 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 20,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 28.10.2025 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,415 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher

Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Bildquellen: Daniel Krason / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

