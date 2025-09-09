DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.537 -0,4%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,68 +1,7%Gold3.643 +0,5%
Blick auf Snowflake-Kurs

Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Mittwochnachmittag

10.09.25 16:11 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Mittwochnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Snowflake. Zuletzt konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 232,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
192,04 EUR 1,58 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 232,01 USD. Den Tageshöchststand markierte die Snowflake-Aktie bei 232,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 197.850 Snowflake-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 249,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,17 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 114,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.08.2025 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,95 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 868,82 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Snowflake dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

