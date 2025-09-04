Snowflake Aktie News: Snowflake präsentiert sich am Montagabend fester

Snowflake im Blick

Die Aktie von Snowflake zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 227,99 USD zu.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 227,99 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Snowflake-Aktie bei 228,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,44 USD. Zuletzt wechselten 250.491 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 249,99 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 9,65 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 108,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 52,30 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.11.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,20 USD je Aktie belaufen.

