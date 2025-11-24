Snowflake Aktie News: Snowflake präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snowflake. Das Papier von Snowflake konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 238,88 USD.

Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 238,88 USD. Der Kurs der Snowflake-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 239,69 USD zu. Mit einem Wert von 238,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.038 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,48 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 120,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 98,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 27.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -0,98 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 942,09 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 03.12.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.12.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

