Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snowflake. Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 20:04 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 243,60 USD zu. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 244,03 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 238,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 251.474 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,48 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 120,23 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,64 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 27.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Mrd. USD – ein Plus von 21,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 942,09 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Snowflake-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.12.2026.

Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,20 USD je Aktie.

