So reagiert die BMW-Aktie auf Directors' Dealings

So entwickelte sich die BMW-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 31.05.2024 bei BMW verzeichnet. Am 03.06.2024 wurde der Deal offiziell gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW fügte dem eigenen Portfolio 9.877 BMW-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 31.05.2024 einen Wert von jeweils 92,74 EUR. Das Papier von BMW legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 860 BMW-Aktien umgesetzt. Insgesamt ist BMW aktuell 54,30 Mrd. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 571.791.680 Papiere.

