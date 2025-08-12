SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI haussiert am Montagabend

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,7 Prozent auf 15,22 USD.

Um 20:08 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 15,22 USD nach oben. In der Spitze gewann die SoundHound AI-Aktie bis auf 15,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 8.272.153 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Bei 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 64,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,33 USD ab. Abschläge von 71,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 217,09 Prozent auf 42,68 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,018 USD je SoundHound AI-Aktie.

