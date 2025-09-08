SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 15,03 USD.
Die SoundHound AI-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 15,03 USD nach. Das Tagestief markierte die SoundHound AI-Aktie bei 14,81 USD. Bei 15,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.913.221 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 66,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 241,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 07.08.2025 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.
2025 dürfte SoundHound AI einen Verlust von -0,018 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
