SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagabend verlustreich

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 18,68 USD.

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 18,68 USD. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 18,44 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,99 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 7.580.037 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 33,70 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,57 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie.

SoundHound AI ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,68 Mio. USD – ein Plus von 217,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 13,46 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

