SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die Aktionäre schickten das Papier von SoundHound AI nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,2 Prozent auf 13,81 USD.

Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 13,81 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die SoundHound AI-Aktie bis auf 13,81 USD. Bei 14,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.084.381 SoundHound AI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 80,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 5,98 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 130,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,11 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 212,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,05 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SoundHound AI wird am 26.02.2026 gerechnet.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,203 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie dreht ins Plus: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben

Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert