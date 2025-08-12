DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.924 -0,4%Nas22.129 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,46 +1,7%Gold3.644 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

SoundHound AI Aktie News: Anleger schicken SoundHound AI am Nachmittag auf rotes Terrain

12.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 14,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
14,39 USD -0,20 USD -1,34%
Charts|News|Analysen

Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 14,48 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 14,32 USD. Bei 14,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.093.895 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 72,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2024 bei 4,46 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 69,23 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI -0,11 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SoundHound AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,68 Mio. USD im Vergleich zu 13,46 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,003 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

