SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI knickt am Abend ein

Kursverlauf

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 10,0 Prozent auf 11,91 USD ab.

Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 10,0 Prozent auf 11,91 USD ab. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 11,88 USD. Bei 12,99 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.864.156 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 24,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 109,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der SoundHound AI-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 5,98 USD. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 49,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 42,05 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,09 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SoundHound AI veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,203 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie dreht ins Plus: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben

Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert