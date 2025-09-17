SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verzeichnet am Nachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der SoundHound AI-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 15,03 USD.

Die SoundHound AI-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 15,03 USD. Das Tagestief markierte die SoundHound AI-Aktie bei 14,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.995.652 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Gewinne von 66,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2024 bei 4,46 USD. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 237,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SoundHound AI am 07.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 217,09 Prozent gesteigert.

Die SoundHound AI-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,003 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.

