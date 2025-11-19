SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI büßt am Mittwochabend ein

Blick auf SoundHound AI-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 11,51 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,51 USD. Die SoundHound AI-Aktie sank bis auf 11,38 USD. Mit einem Wert von 11,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.077.940 SoundHound AI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 116,99 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 6,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2025 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 42,05 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,09 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 67,60 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SoundHound AI am 26.02.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,203 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

