Aktienkurs aktuell

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

20.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 11,54 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 11,54 USD. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 11,53 USD. Bei 12,47 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 6.799.990 Aktien.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 24,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 116,42 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,31 USD am 21.11.2024. Mit einem Kursverlust von 45,32 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 06.11.2025. Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,05 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,09 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,203 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

