SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 11,54 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 11,54 USD. Die Abwärtsbewegung der SoundHound AI-Aktie ging bis auf 11,53 USD. Bei 12,47 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 6.799.990 Aktien.
Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 24,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 116,42 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,31 USD am 21.11.2024. Mit einem Kursverlust von 45,32 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 06.11.2025. Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,05 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,09 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,203 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie
SoundHound-Aktie dreht ins Plus: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben
Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu SoundHound AI
Analysen zu SoundHound AI
Keine Analysen gefunden.