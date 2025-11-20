DAX23.499 +1,5%Est505.622 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.105 +2,4%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,17 +0,8%Gold4.088 +0,2%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI steigt am Nachmittag stark

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,5 Prozent auf 12,62 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von SoundHound AI zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,5 Prozent auf 12,62 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 12,66 USD. Bei 12,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.630.705 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 97,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SoundHound AI-Aktie. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,31 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SoundHound AI gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 42,05 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 67,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,09 Mio. USD erwirtschaftet worden.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,203 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

