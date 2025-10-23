SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI präsentiert sich am Donnerstagabend fester

Kursentwicklung

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 18,33 USD.

Die SoundHound AI-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 18,33 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die SoundHound AI-Aktie bei 18,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,85 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.393.389 SoundHound AI-Aktien.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SoundHound AI-Aktie mit einem Kursplus von 36,25 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 73,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 42,68 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umsetzen können.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,003 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

