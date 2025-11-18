DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -1,0%Nas22.708 -0,8%Bitcoin77.650 -2,2%Euro1,1597 +0,1%Öl63,78 -0,4%Gold4.016 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 RENK RENK73 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Sozialer Pflichtdienst?: Drei Viertel in Umfrage dafür

18.11.25 06:24 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Drei Viertel der Deutschen würde einer Umfrage zufolge eine soziale Pflichtzeit für alle Bürgerinnen und Bürger begrüßen. 75 Prozent der Befragten gaben in der Forsa-Umfrage an, dass sie die Einführung eines solchen mindestens sechsmonatigen Dienst grundsätzlich gut finden würden. 23 Prozent der Teilnehmer der Befragung für den "stern" und RTL antwortete, dass sie das nicht gut finden würde. 2 Prozent machten keine Angabe.

Wer­bung

In der Fragestellung wurden als Beispielinstitutionen für den Dienst soziale Einrichtungen, die Bundeswehr und der Katastrophenschutz genannt. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Pflichtzeit im Laufe des Lebens stattfinden solle. Für die den Angaben nach repräsentative Umfrage befragte das Institut Forsa 1.009 Menschen zwischen dem 13. und 14. November. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 3 Prozentpunkten.

Immer wieder wird über die Einführung eines Gesellschaftsdienstes diskutiert - insbesondere im Zuge der Debatte über eine Wehrpflicht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier etwa ist für einen allgemeinen Dienst für die Gesellschaft. "Nach meiner Überzeugung, lassen Sie mich das sagen, wäre langfristig eine Pflichtzeit für alle am gerechtesten, die die einen bei der Bundeswehr, die anderen in sozialen Bereichen verrichten", sagte er in der vergangenen Woche. Die schwarz-rote Koalition einigte sich auf eine Reform des Wehrdienstes, der zunächst auf Freiwilligkeit setzt./vrb/DP/mis