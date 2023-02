Ericsson-Aktie: Ericsson plant Stellenstreichungen

Der Stellenabbau ist Teil des Sparprogramms, das der Konzern im vergangenen Dezember angekündigt hatte, wie eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag auf Anfrage mitteilte. "Wir sehen im Unternehmen ein Potenzial, zu vereinfachen und effizienter zu werden, vor allem in Bezug auf strukturelle Kosten", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Ericsson will seine Kosten bis Ende des Jahres um 9 Milliarden schwedische Kronen (rund 814 Millionen Euro) senken. Die meisten Entlassungen will das Unternehmen im ersten Halbjahr 2023 vornehmen. 1.400 der Arbeitsplätze fallen in Schweden weg. Ericsson beschäftigt nach eigenen Angaben rund 105.000 Mitarbeiter weltweit.

/wbj/DP/zb

STOCKHOLM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

Bildquellen: JOSEP LAGO/AFP/Getty Images, Jari J / Shutterstock.com