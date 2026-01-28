DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -0,5%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.402 +0,3%Euro1,1993 -0,4%Öl68,01 +0,5%Gold5.266 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen uneinheitlich -- Handelskonflikte belasten LVMH - Gewinn sinkt -- WACKER CHEMIE: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 -- Goldpreis im Fokus
Top News
Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen Aeva Technologies-Aktie im Fokus: Was Anleger über den neuen NVIDIA-Partner wissen müssen
Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung

SPD-Außenpolitiker: Mehr europäischer Einsatz bei Ukraine-Gesprächen

28.01.26 05:55 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic mahnt mehr Engagement für eine europäische Beteiligung an den Ukraine-Verhandlungen an und bringt diplomatischen Kontakt zu Russland ins Gespräch. "Wir sehen, dass sich in den Gesprächen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs wenig bewegt und dass wir als Europäer nicht mit am Tisch sitzen", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion der "Süddeutschen Zeitung". "So wie es jetzt läuft, darf es nicht weiterlaufen."

Wer­bung

Man müsse neue Wege gehen. "Dazu gehört auch die Klärung der Frage, auf welcher Ebene und durch wen der diplomatische Kontakt zu Russland gesucht werden soll." Er erwarte von der Bundesregierung, "dass wir uns gemeinsam mit europäischen Staaten und Bündnispartnern Gedanken machen, wie eine Strategie aussehen kann, bei der wir wieder einen festen Platz am Verhandlungstisch erhalten", sagte Ahmetovic.

Die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau über ein Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine laufen unter Vermittlung der USA ohne europäische Beteiligung. Mit Blick auf die US-Vertreter, den Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, sagte Ahmetovic, dass man die Verhandlungsführung zwei US-Immobilienunternehmern überlasse, erfülle ihn "mit erheblicher Skepsis"./kli/DP/zb