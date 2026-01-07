SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 3 Jahren verdient

Rentabler Intershop-Einstieg?

Bei einem frühen Investment in Intershop-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Intershop-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Intershop-Aktie bei 122,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,817 Intershop-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.01.2026 auf 161,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,86 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31,86 Prozent.

Alle Intershop-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net