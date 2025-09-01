Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered präsentiert sich am Dienstagmittag fester

DAX23.751 -1,2%ESt505.341 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.857 +1,8%Euro1,1631 -0,7%Öl69,46 +1,9%Gold3.480 +0,1%
So entwickelt sich Standard Chartered

02.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 13,84 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
15,90 EUR -0,10 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 13,84 GBP zu. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,85 GBP an. Bei 13,81 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 454.534 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,33 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,50 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2024 Kursverluste bis auf 7,43 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,438 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.

Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,88 Mrd. GBP – eine Minderung von 5,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,32 Mrd. GBP eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,03 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
