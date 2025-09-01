Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag billiger

Standard Chartered im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,61 GBP ab.

Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 13,61 GBP nach. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 13,56 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,61 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 952.043 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 14,33 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 5,25 Prozent wieder erreichen. Am 05.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,43 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,438 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.

Am 31.07.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Standard Chartered mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,33 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

