Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagnachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 14,45 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 14,45 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 14,49 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,22 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1.243.595 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,49 GBP erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,51 GBP am 24.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,650 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,71 USD je Aktie aus.

