DAX23.780 +0,4%ESt505.427 +0,7%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.815 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,15 +0,4%Gold3.645 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- Palantir, BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Rheinmetall-Aktie Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Rheinmetall-Aktie
Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Standard Chartered im Blick

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag schwächer

15.09.25 09:29 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 14,33 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,50 EUR -0,10 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 14,33 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 14,22 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,22 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 118.489 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 14,36 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,21 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,51 GBP am 24.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 47,56 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,650 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.

Am 31.07.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2027 2,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen