Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 14,33 GBP ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 14,33 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 14,22 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,22 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 118.489 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 14,36 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,21 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,51 GBP am 24.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 47,56 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,650 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.
Am 31.07.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2027 2,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
