Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered büßt am Dienstagnachmittag ein

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 14,16 GBP.

Um 15:53 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 2,1 Prozent auf 14,16 GBP ab. Bei 14,14 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,40 GBP. Zuletzt wurden via London 900.458 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 14,50 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 2,44 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2024 Kursverluste bis auf 7,51 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,650 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,54 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 7,88 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,71 USD je Standard Chartered-Aktie.

