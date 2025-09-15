Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gibt am Vormittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 14,36 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 14,36 GBP nach. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,35 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 14,40 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.566 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 14,50 GBP markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 47,67 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,650 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,88 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,71 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

