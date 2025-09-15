Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 14,22 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 14,22 GBP. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,24 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 14,07 GBP. Bisher wurden heute 1.257.497 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,50 GBP) erklomm das Papier am 16.09.2025. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 2,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,51 GBP fiel das Papier am 24.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,650 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,88 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,71 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
