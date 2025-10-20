DAX24.125 +1,2%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.281 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl61,00 -0,6%Gold4.258 +0,2%
Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
So bewegt sich Standard Chartered

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag tiefer

20.10.25 12:05 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag tiefer

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 13,64 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,00 EUR -0,10 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 13,64 GBP abwärts. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 13,60 GBP. Bei 14,05 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 953.485 Stück.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,15 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 9,97 Prozent niedriger. Am 19.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,32 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,440 USD aus.

Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,32 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

