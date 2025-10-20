Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 14,06 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 14,06 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,08 GBP. Bei 14,05 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 86.629 Aktien.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,15 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 7,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,32 GBP. Dieser Wert wurde am 19.10.2024 erreicht. Abschläge von 40,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,440 USD belaufen.

Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

