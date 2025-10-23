Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 13,95 GBP.

Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 13,95 GBP abwärts. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 13,87 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,87 GBP. Zuletzt wechselten 1.016.594 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,15 GBP. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 8,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,40 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 31.07.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Standard Chartered die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,05 USD je Standard Chartered-Aktie.

