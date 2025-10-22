Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag im Plus

DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.783 -0,7%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,73 +1,7%Gold4.040 -2,1%
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 14,05 GBP zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 14,05 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,11 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,84 GBP. Zuletzt wurden via London 1.047.875 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,15 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,79 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,33 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Standard Chartered veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,88 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

