Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 13,94 GBP abwärts.

Die Standard Chartered-Aktie musste um 09:06 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 13,94 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,87 GBP aus. Bei 13,87 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.449 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Bei 15,15 GBP markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,64 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,40 GBP am 25.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 39,73 Prozent Luft nach unten.

Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,88 Mrd. GBP – eine Minderung von 5,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,32 Mrd. GBP eingefahren.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

