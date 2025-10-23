Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag in Grün

So bewegt sich Standard Chartered

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 14,08 GBP zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 14,08 GBP zu. Die Standard Chartered-Aktie legte bis auf 14,10 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 13,87 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 1.319.662 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,60 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 8,40 GBP fiel das Papier am 25.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,31 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,32 Mrd. GBP gelegen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

