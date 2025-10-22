Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Standard Chartered am Mittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 14,06 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 14,06 GBP zu. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,08 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 13,84 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 548.357 Standard Chartered-Aktien.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 15,15 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 7,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 8,33 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 40,70 Prozent sinken.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,05 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

